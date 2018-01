Minister Ollongren trots op veiligheidsdiensten: 'Doen goed werk'

Paul Tang (PvdA) geeft U2-zanger Bono zijn brievenbus terug

12:02 PvdA-Europarlementariër Paul Tang is vanmorgen in een poepsjieke buitenwijk van Dublin zijn jeugdidool Bono ‘zijn’ brievenbus gaan teruggeven. De Nederlandse financieel woordvoerder in Brussel protesteert daarmee op een ludieke manier tegen de belastingontwijking waaraan Bono zich, onder meer via Nederland, schuldig zou maken.