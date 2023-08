Minister maakt zich zorgen over rechten van lhtbi’ers en homohaat: ‘Wind waait uit verkeerde hoek’

Henk Krol tóch terug de politiek in: ‘Ik leg mijn hoofd nog één keer op het hakblok’

Henk Krol wil het naar eigen zeggen nog één keertje proberen. Na het met meerdere partijen te hebben gepoogd, wil hij nu voor Belang van Nederland (BVNL) terug de Tweede Kamer in. Hij vertelt over zijn beweegredenen. ,,Ik heb geen zin in wéér een partij waar je op zaterdag moet vergaderen over de statuten en reglementen.”