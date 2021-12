Minister Kamp over extra defensiemiljarden: ‘Blij dat boodschap bij iedereen goed tussen de oren zat’

Vier miljard was er minimaal nodig, zei hij vorige maand nog in navolging van vier generaals. Het worden er drie, aldus het vandaag gepresenteerde regeerakkoord. Toch is Kamp tevreden met de extra investeringen. Zijn opvolger, zegt hij in een reactie, ‘moet nog steeds keuzes maken’. ,,Maar dit is een hele verbetering.”



Ook de vorige kabinetsperiode kwam er geld bij: 2,1 miljard euro structureel. Daarvan werden straaljagers aangekocht. Maar nog altijd kampt Defensie met forse tekorten. Het percentage van de krijgsmacht dat direct inzetbaar is, laat met slechts 50 procent ernstig te wensen over. ,,Dat is echt niet goed”, erkent Kamp. ,,Defensie is structureel uit het lood.”

100 procent

Maar met het extra geld kan weer worden ‘toegewerkt’ naar 100 procent, denkt de VVD-bewindsman die de in september afgetreden Ank Bijleveld opvolgde. Hij zegt dat de nieuwe minister van Defensie in 2022 met een aangepaste defensievisie komt waarin wordt uiteengezet wat er met het extra geld gebeurt. En vooral ook: wat níet kan.

De miljardeninjectie komt in stapjes: van een half miljard in 2022 naar 1,9 miljard in 2023 en daarna zelfs een paar jaar iets meer dan 4 miljard extra. Dat het bedrag oploopt, is prima, vindt Kamp. ,,Als we zware munitie zoals mortiergranaten bestellen, is de levertijd twee jaar. We kunnen toch niet alles in één keer uitgeven.”

Duizenddingendoekje

De Navo-norm (2 procent van het bruto binnenlands product wordt aan Defensie uitgegeven) wordt niet gehaald. Daarvoor was minimaal 5 miljard euro extra nodig. Maar, zegt Kamp, Nederland komt met het extra geld in 2024 wel op het Europees gemiddelde van 1,85 procent. ,,En we stonden op de ranglijst bijna laatste.”

Defensie wordt vaak als duizenddingendoekje gebruikt: militairen worden ingezet in de coronacrisis, bij hoogwater, om mensen uit Afghanistan te evacueren, de politie bij te staan bij demonstraties en om de extra-beveiligde gevangenis te bewaken. ,,De civiele autoriteiten moeten altijd op ons kunnen terugvallen”, vindt Kamp. ,,Er is geen alternatief voor Defensie.”

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: