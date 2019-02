Minister Hoekstra ziet niets in verkoop 6%-belang KLM

Brexit zorgt voor piek in aantal Britten dat Nederlan­der wordt

14:07 De maand januari, waarin premier Theresa May een belangrijke brexitstemming in het Britse Lagerhuis genadeloos verloor, heeft gezorgd voor een piek in het aantal Britten dat zich laat naturaliseren tot Nederlander. Er vonden tachtig naturalisaties plaats, tegen tweehonderd over heel 2018.