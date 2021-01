Minister Hoekstra: Niet capituleren voor paar idioten

Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie) blijft de aanpak van de rellen hetzelfde en wordt geen beroep gedaan op het leger. ,,We blijven gewoon doen wat we nu doen. Er zijn veel aanhoudingen geweest, lik op stuk. Mensen komen hier niet mee weg. Er komt een snelrechtregeling, waar we onvoorwaardelijke celstraffen gaan eisen.”

Tornen aan de avondklok wil het kabinet niet, stelt hij. ,,We hebben hem gewoon nodig om het virus te bestrijden. En het overgrote deel van Nederland steunt dit. Mensen die rellen, die plunderen, die vernielen, dat is gewoon misdadig.”

Grapperhaus relativeert de avondklok en wijst naar delen van Frankrijk waar tijden strikter zijn, van 18.00 uur tot 6.00 uur bijvoorbeeld. ,,En de tolerantiegrens van de agenten daar is dacht ik wat lager. We moeten dit echt samen doen. Ik blijf dus inzetten op goede handhaving, een harde aanpak en strenge straffen.”

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Burgemeesters en Tweede Kamerleden reageren verbijsterd op de hevige rellen die maandagavond opnieuw uitbraken in verscheidene steden. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is verdrietig en noemt de relschoppers ‘schaamteloze dieven’. ,,Ik heb moeten dreigen met inzet van traangas, een verregaande maatregel. Dat vind ik verdrietig, want dat heb ik in mijn hele carrière als burgemeester nog nooit hoeven doen.”