Minister Grapperhaus zet speciaal team op intensivering beveiliging advocaten

De NCTV spoort de dader niet zelf op, maar ze kijken naar dreigingen als deze. Het gaat om een aanvullend onderzoek waarbij ook wordt gekeken naar de ‘betrokken beroepsgroepen’ en wat er nodig is om veilig hun werk te kunnen laten doen.



Grapperhaus toonde zich ‘verdrietig’, maar ook ‘verschrikkelijk boos. ,,Dit is een afschuwelijke moord, mijn gedachten zijn bij zijn vrouw en kinderen, bij de hele familie. En dit is ook een aanslag op onze rechtsstaat. Mensen die daar werken zorgen voor uw en mijn democratische orde. De veiligheid van die mensen moet buiten kijf staan. Er is weer een grens overschreden. Dit mag niet in ons land gebeuren. Dit is walgelijk.”



De minister wil niet ingaan op vragen of Wiersum is gedood door handlangers van Ridouan Taghi. ,,Ik moet in het belang van het onderzoek niet op die verbanden ingaan.”

Ook wil Grapperhaus niet zeggen of de advocaat werd beveiligd. ,,Het zegt wel heel duidelijk dat de georganiseerde criminaliteit in ons land weer een grens is overgestoken. En ik ben daar boos over. We moeten dit als samenleving heel erg hard blijven aanpakken. Ik voorop. We hebben de afgelopen tijd al veel aangepakt in de strafrechtketen. Het kabinet heeft geld vrijgemaakt tegen deze criminelen, ook de Kamer wil dit.”

De minister zegt dat ‘de schok in de rechtspraak groot is'. ,,Gewoon mensen die hun werk doen. De emoties bij officieren van justitie, bij rechters die gewoon aan het werk zijn is groot en dat snap ik.”

Beschermingsdeal

Wiersum (44) werd vanmorgen neergeschoten in de straat in Amsterdam waar hij woont. Hij laat twee jonge kinderen achter. Hij is de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in de grote liquidatiezaak tegen de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi. B. heeft zijn beschermingsdeal met het Openbaar Ministerie deels opgezegd.

Om 07.30 uur kreeg de politie de melding van de schietpartij binnen. De schutter is volgens de woordvoerder te voet gevlucht. Het zou gaan om een man van tussen de 16 en 20 jaar oud. Hij heeft een slank postuur, is zo’n 1 meter 75 lang, was in het zwart gekleed en had een capuchon op. De politie kreeg diverse tips over de man. De recherche onderzoekt die tips, maar de verdachte is nog niet aangetroffen.

Nabil B., wiens advocaat het slachtoffer was, werd vorig jaar maart gepresenteerd door justitie als belangrijke kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, met Ridouan Taghi en Said Razzouki (de meest gezochte criminelen van Nederland) als kopstukken van een gevreesde moordbende. Hij heeft tientallen zeer belastende verklaringen afgelegd over de organisatie van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Een week na zijn presentatie als kroongetuige werd zijn onschuldige broer Reduan vermoord op zijn werk in Amsterdam.



Met de moord op advocaat Wiersum, die een onberispelijke reputatie had, is een nieuw dieptepunt in de georganiseerde misdaad bereikt. De overleden advocaat was bezig particuliere persoonsbeveiliging te regelen. Hij had geen vertrouwen in bescherming door politie en justitie en sprak met collega’s over de noodzaak van beveiliging.