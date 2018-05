Minister: Gemeenten mogen huurstijging tijdelijk aan banden leggen

Gemeenten mogen in overleg een tijdelijke maatregel nemen om de extreme huren in het middensegment een halt toe te roepen.

Dat heeft minister Ollongren (Wonen) gezegd in een debat met de Tweede Kamer over betaalbare woningen. Ze komt daarmee tegemoet aan een voorstel dat D66 en CDA vanmorgen deden in deze krant. De minister moet wel instemmen met zo'n ingreep.

Voorkomen excessieve huurstijgingen

Ollongren: ,,Het uitgangspunt is het voorkomen van excessieve huurstijgingen. Dat kan via een tijdelijk noodknop, maar het moet dan wel lokaal maatwerk zijn: dat partijen in een gemeente in overleg zeggen dat deze maatregel wenselijk is om iets meer te doen richting een normale woningmarkt. Terwijl ze bijbouwen.''