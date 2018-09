Minister: Geen verbod op chemische stoffen voor suïcide

Ook zullen toezichthouders extra alert zijn of de verkoop en het beheer van bepaalde stoffen aan en door particulieren voldoet aan de wettelijke eisen. Denk aan de veiligheid in handel en opslag.



Echter, particulieren kunnen stoffen ook aanschaffen in het buitenland en er zijn meerdere chemische stoffen die bij een bepaalde dosering dodelijk te zijn. Dus zal het RIVM in zijn signaleringsnetwerk voor illegale en vervalste medicijnen ook de verkoop in de gaten gaan houden van de bekende stoffen die mogelijk gebruikt worden voor suïcide.