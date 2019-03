Minister geeft coffeeshopbaas nog geen hoop

Retourenve­lop 25.000 Nederland­se kiezers in buitenland onbruik­baar na pijnlijk foutje

14:35 Bij zeker 25.000 Nederlanders die in het buitenland wonen valt binnenkort een nieuwe retourenvelop op de mat om de stem voor de Europese Parlementsverkiezingen mee uit te brengen. Bij de eerste toegestuurde envelop is per ongeluk vergeten ‘Netherlands’ bij het voorgedrukte adres te zetten, waardoor ze onbruikbaar zijn. Kosten: ruim 20.000 euro.