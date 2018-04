Minister De Jonge wil toegang tot pgb beperken

Dat zei De Jonge vanmiddag in de wandelgangen van de Tweede Kamer, in reactie op een nieuwe, grote fraudezaak met pgb's waarbij miljoenen aan zorggeld is opgestreken.



,,De fraude met persoonsgebonden budgetten is heel zorgelijk, dat vind ik al een tijd. Het pgb is namelijk voor heel veel mensen van levensbelang'', aldus De Jonge. ,,Dit is dé manier waarop zij hun zorg op maat kunnen organiseren. Door misbruik van dat prachtige stelsel, kan het draagvlak worden geschaad.''



Over enkele weken ligt er een fraudeaanpak, maar daar loopt de minister alvast op vooruit. ,,We moeten een persoonsgebonden budget beschikbaar blijven stellen aan mensen voor wie het echt bedoeld is, daar veel selectiever in zijn. Voor wie is het pgb een uitkomst en voor wie is het ongeschikt?''