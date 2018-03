Minister Blok gevat na 'Stef Sok' bij Lubach: 'Zoiets?'

Presentator Arjen Lubach ging gisteravond uitgebreid in op de benoeming van Blok als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Dat de VVD'er 'saai' zou zijn, is volgens Lubach onzin. ,,Stef Blok is namelijk de enige minister met z’n eigen typetje, dat soms midden in een zin naar boven komt", zegt hij, waarna hij een interview laat zien waarin Blok soms midden in zijn verhaal een opmerkelijk stemmetje opzet. ,,Ik zweer: wij hebben hier niks aan veranderd", zegt Lubach er voor de zekerheid bij.



,,We kwamen erachter: dit is een plan", gaat de presentator verder. ,,Stef Blok heeft iets ontwikkeld om minder saai over te komen. Dit stemmetje is onderdeel van zijn nieuwe project: Stef Sok." De kijker werd vervolgens getrakteerd op hetzelfde interview waarin dit keer een sokpop op de hand van Blok gemonteerd was. ,,Mijn bejaarde moeder ziet een vervelende meneer, die onaardige dingen over haar zegt", zegt 'Stef Sok' onder meer.