Minister Blok: Geen garanties voor reiziger die loopje neemt met regels in buitenland

Blok pleit voor realistische verwachtingen, zo zei hij vanmiddag bij de presentatie het rapport De Staat van het Consulaire, het eerste overzicht van wat Nederland doet voor landgenoten in den vreemde dat voortaan jaarlijks verschijnt. Nederland maakt niet de dienst uit in een ander land, waar de wetten en gebruiken sterk kunnen verschillen met de onze, en mengt zich niet in de rechtsgang van deze landen.



Er zitten beperkingen aan wat Nederland kan doen, aldus Blok. ,,Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag, ook in het buitenland. Als je de wetten en regels in een ander land niet respecteert, kun je verwachten dat dat voor jou consequenties heeft.’’ Zijn ministerie ‘kan geen oplossing garanderen’ als iemand ‘willens en wetens’ naar een gevaarlijk gebied reist.



In 2017 hielp Buitenlandse Zaken 3071 Nederlanders die in het buitenland in moeilijkheden kwamen. Het ging om vermissingen (70), kinderontvoeringen (45), overlijdensgevallen (385), ziekenhuisopnames (137), mensen die in geldnood zaten (329) en journalisten die in de problemen kwamen (5). Veruit de grootste groep, 2100, kreeg bijstand omdat ze in de cel belandden.