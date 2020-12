Minister Blok: ‘Brexitdeal is een mijlpaal’

toeslagen Belasting­dienst, politiek én rechters krijgen ervan langs in snoeihard rapport, maar wat schieten ouders ermee op?

17 december Het rapport over de toeslagenaffaire is zo snoeihard dat politieke consequenties moeilijk kunnen uitblijven. Belangrijker is echter de vraag of de duizenden slachtoffers iets met de conclusies opschieten.