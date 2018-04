Minister Blok bezoekt Moskou 'om kanalen open te houden'

De bewindslieden praten onder meer over de MH17, de rol van Rusland in Syrië en Oekraïne, economische onderwerpen en mensenrechten. ,,Mijn prioriteit ligt bij een veilig en stabiel Nederland en Europa. Rusland heeft daar invloed op. De wereld is hier afgelopen weken getuige van geweest", aldus Blok. ,,Het is goed om face to face te spreken met mijn collega, in alle helderheid en duidelijkheid, en ook onze fundamentele zorgen over te brengen. Daarom is het belangrijk nu naar Moskou te gaan."