Minister Blok: Aangifte Erdogan tegen Wilders ‘totaal ongepast’

De aangifte van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tegen PVV-leider Geert Wilders is ‘totaal ongepast’. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft de Turkse ambassadeur laten weten het ‘onacceptabel’ te vinden dat geprobeerd wordt de vrijheid van meningsuiting van een Nederlands Kamerlid in te perken. Premier Mark Rutte heeft dezelfde boodschap overgebracht aan Erdogan.

,,Onacceptabel is in diplomatiek verkeer al een mokerslag”, aldus Blok in het vragenuur in de Tweede Kamer. ,,Dan moet er al heel wat aan de hand zijn en er ís heel wat aan de hand.” De VVD-bewindsman vindt het ‘onverstandig’ om de diplomatieke banden met het land te verbreken. ,,Om boodschappen te kunnen overbrengen – óók ongemakkelijke – moet ik wel contacten onderhouden met een land. Als ik de contacten verbreek, kan ik de boodschap niet meer overbrengen.”

Erdogan deed vandaag in Turkije aangifte tegen Wilders wegens belediging. De PVV-leider twitterde zaterdag een cartoon waarop de Turkse president een ‘bomtulband’ met een brandende lont droeg, een verwijzing naar de omstreden spotprent van Mohammed door de Deense cartoonist Kurt Westergaard. ‘Terrorist’, typte Wilders erbij. Erdogan meent dat hij daarmee het Turkse staatshoofd heeft beledigd – wat in Nederland sinds twee jaar overigens niet meer strafbaar is.

Cartoon

Aanleiding van deze rel is de brute moord op de Franse leraar Samuel Paty, die door een moslimextremist werd onthoofd. Paty liet in zijn les over de vrijheid van meningsuiting een cartoon van de profeet Mohammed zien. Volgens Blok deed de Franse docent daarmee ‘wat hij moest doen’. ,,Cartoons horen bij een vrije samenleving. Of daar nou Mohammed op staat of een politicus”, aldus Blok. ,,Een cartoon mag schuren, mag prikkelen.”

Blok waakt er echter voor om de daden van een individu te betrekken op alle moslims, waar Wilders hem toe opriep. De PVV’er wil dat Nederland de grenzen sluit en stopt met het ‘importeren van moslims’. ,,Hoeveel Theo van Goghs, hoeveel Bataclans, hoeveel Charlie Hebdo’s zijn daar nog voor nodig?”

Volledig scherm Geert Wilders (PVV) en Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) in de Tweede Kamer. © ANP/Bart Maat

Volgens Wilders is het ‘de omgekeerde wereld’ dat Erdogan aangifte tegen hem doet. ,,De man die banden heeft met Isis en Al Qaeda noemt mij nou een fascist en heeft aangifte tegen mij gedaan en Turkse justitie opdracht gegeven om mij te vervolgen.” Hij wilde weten of Blok de Turkse ambassadeur ‘heeft ontboden’ om hem mee te delen dat hij ‘zijn biezen kan pakken’. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil dat Blok op z’n minst de Nederlandse ambassadeur in Ankara terugroept voor overleg. ,,We kunnen toch niet ‘onacceptabel’ zeggen en dan op onze handen blijven zitten?”

Vrijheid van meningsuiting

Volgens Blok heeft Erdogan zich ‘op zijn eigen manier in het debat gemengd’, ook met uitspraken over de Franse president Emmanuel Macron, die zich fel keerde tegen islamitisch extremisten. Die uitspraken van Erdogan hebben zowel Blok als premier Rutte veroordeeld. Dat geldt ook voor Erdogans uitlatingen over de PVV-leider. Blok: ,,De heer Wilders maakt gebruik van de vrijheid van meningsuiting waar hij recht op heeft.”

Het is niet voor het eerst dat Nederland in de clinch ligt met Turkije. In maart 2017 ontstond er ook al een hoogoplopende ruzie tussen Nederland en Turkije, toen het kabinet Turkse ministers belette in Nederland champagne te voeren voor een referendum dat president Erdogan meer macht zou geven. Ook toen maakte Erdogan Nederlandse politici uit voor ‘nazi-overblijfselen’ en ‘fascisten’. Die diplomatieke rel duurde tot de zomer van 2018.

Leraren

In het vragenuur vroegen veel partijen meer aandacht voor de bescherming van Nederlandse leraren dan voor de aangifte tegen hun collega-parlementariër. Ook Nederlandse docenten maken zich zorgen over bedreigingen als zij het in de klas over de vrijheid van meningsuiting hebben, stelden VVD, D66, GroenLinks, SP en PvdA. De partijen willen van Blok weten wat het kabinet doet om leraren te hulp te schieten. Blok beloofde daarover overleg te voeren met onderwijsminister Arie Slob en de Kamer per brief te informeren over ‘hoe de broodnodige discussie over vrijheid van meningsuiting kan worden gevoerd’. ,,Leraren die zich zorgen maken over hun veiligheid vinden bij ons een gewillig oor.”

