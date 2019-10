Minister Bijleveld wil afwijkend lid in NAVO aanpakken

Volgens Bijleveld moet het gesprek met Ankara worden aangegaan. ,,Het is de eerste keer dat ik onze Turkse collega spreek hier in vergadering en we zullen luid en duidelijk overbrengen dat we deze zaak niet goedkeuren en veroordelen. Dit hoort niet als je met elkaar in een bondgenootschap zit, waar eenheid ons sterkste wapen is. Je moet van elkaar op aan kunnen.’’

De minister zei benieuwd te zijn naar de afspraken in de regio. Ook komt er naar verwachting een Duits voorstel op tafel om een veiligheidszone in Noord-Syrië in te stellen. Of Nederland daaraan zou willen meewerken zei ze niet. ,,Ik zal het beluisteren en vragen stellen. Stabiliteit is de regio is in het belang van ons allen.’’