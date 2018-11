Minister Bijleveld tikt vicepremier Ollongren op vingers over Europees Leger

Bijleveld was naar de Kamer geroepen door de PvdA om opheldering te geven over uitspraken van vicepremier Kajsa Ollongren. Die verklaarde gisteren in Kopenhagen dat Europa moet streven naar een Europees leger. Kamerlid John Kerstens verzocht de minister om duidelijkheid over het kabinetsstandpunt.



,,Een Europees Leger gaat Nederland veel te ver. Dat heb ik ook meerdere keren in de Kamer aangegeven’’, aldus de bewindsvrouw. Vorige week hadden Bijleveld en ook premier Mark Rutte nog gezegd hier tegen te zijn. ,,Natuurlijk heb ik contact gehad met de vicepremier, en laat ik helder zijn: Dit kabinet, inclusief de vicepremier, vindt dat er geen sprake kan zijn van een Europees Leger dat de nationale legers vervangt.’’



Meer samenwerking op gebied van Defensie in Europa is goed, maar het de afweging om militairen de strijd in te sturen blijft liggen bij het kabinet en Kamer, aldus minister Bijleveld. ,,Dat moet echt hier gebeuren, en dat blijft de stelling van het kabinet.’’ Het nationale leger blijft dan ook gewoon bestaan. ,,De Navo blijft de hoeksteen van het Nederlandse veiligheidsbeleid. Dat is van belang, omdat we nu eenmaal in roerige tijden leven.’’