Miljarden extra coronahulp voor bedrijven

Het kabinet trekt 7,6 miljard euro extra uit om bedrijven door de coronacrisis te helpen en zo veel mogelijk banen te redden. Nu het vaccineren is gestart, hoopt het kabinet zo te voorkomen dat bedrijven voor het einde van de pandemie alsnog omvallen.

Delen per e-mail

Opnieuw smijt het kabinet met miljarden. Vooral bedrijven die het hardst zuchten onder de lockdown krijgen wat extra’s toegestopt. Wie op dit moment helemaal geen omzet draait krijgt in het eerste en tweede kwartaal 85 procent van de vaste lasten vergoed via de TVL. Nadat de maximale vergoeding eerder al omhoog was gegaan van maximaal 50 naar 70 procent, komt er dus nóg een schep bovenop. ,,Zo kunnen ondernemers verder als deze ellende voorbij is’’, zegt minister Bas van 't Wout (Economische Zaken).

De regeling wordt nog verder uitgebreid. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB. Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro.

Volledig scherm Demissionair ministers Bas van ‘t Wout (Economische Zaken en Klimaat), Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wopke Hoekstra (Financiën) geven een toelichting op de uitbreiding van het steun- en herstelpakket voor banen en economie. © ANP

,,7,6 Miljard euro is wederom fors,’’ zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Volgens hem wordt het uithoudingsvermogen van iedereen ‘flink op de proef gesteld’. ,,Ondernemers hebben het laatste vet van de botten geschraapt en zijn met de haven in zicht bang alsnog kopje onder te gaan.’’

Waar het kabinet gehoopt had dat de pandemie inmiddels al op zijn retour zou zijn, heeft die volgens het kabinet ‘een venijnige staart'. Daarom wordt de voorraadvergoeding voor winkels verhoogd en verlengd. Veel kledingwinkeliers zitten bijvoorbeeld met onverkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21 procent op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6 procent), tot maximaal 200.000 euro.

Loonkosten

Ook de regeling waarbij de overheid het grootste deel van de loonkosten overneemt (NOW) wordt verruimd. Eerder was het de bedoeling de regeling langzaam af te bouwen. In plaats daarvan wordt hij juist uitgebreid. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom.

Ook de Belastingdienst biedt verlichting. Bedrijven konden tot 1 april uitstel van belastingen aanvragen. Die datum wordt verschoven naar 1 juli. ,,Vijf maanden geleden vonden we dat afbouwen logisch was, nu steun juist meer dan nodig’’, zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën). Hij benadrukt wel dat het einde in zicht komt: ,,Er komt een dag dat ondernemers hun deuren weer kunnen openen.’’