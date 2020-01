Milieuminister: Vuurwerkverkopers niet gecompenseerd voor verbod op knallers

Druk op ambtenaren leidde tot te rooskleu­rig beeld Kunduz-mis­sie

9:57 De Tweede Kamer is indertijd onvolledig en onjuist geïnformeerd over de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz. Reden daarvoor was dat de missieleiding druk uitoefende op ambtenaren om in rapportages aan het parlement een positief beeld te schetsen, ‘ook al klopte dat niet met de werkelijkheid’.