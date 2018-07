Milieuclubs: Burgers draaien op voor kosten klimaatakkoord

Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu vinden dat onduidelijk is wie de maatregelen in het klimaatakkoord moeten betalen. ,,De burgers dreigen op te draaien voor de kosten van het klimaatbeleid zolang grote vervuilers nauwelijks klimaatbelasting betalen en tegelijk wel subsidies eisen”, zegt een woordvoerder. ,,Dat is oneerlijk en moet echt beter.”



De milieuclubs vinden de voorstellen voor de hoofdlijnen van het klimaatakkoord nog niet voldoende om de klimaatdoelen van Parijs te halen. ,,Deze voorstellen gaan ons niet in Parijs brengen, we zijn nu pas in Antwerpen”, zeggen de organisaties – die ook meepraten over het akkoord – in een eerste reactie.