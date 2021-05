Middelbare scholen mogen weer helemaal open

Quote Er gaat niets boven les op school Arie Slob, minister Onderwijs Dat is vanmiddag besloten tijdens een overleg dat het demissionaire kabinet had met deskundigen van het RIVM op het Catshuis. Het kabinet wilde al langer de middelbare scholen weer openen, maar wachtte eerst op advies van de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) over of dat veilig kan.



Aan de heropening zit wel een belangrijke voorwaarde verbonden: leerlingen moeten zich thuis twee keer per week testen. Het kabinet belooft dat alle middelbare scholen op maandag 31 mei voldoende zelftesten in huis hebben voor hun personeel en leerlingen. Op school moeten leerlingen nog wel anderhalve meter afstand houden van hun onderwijzer. Ook moeten er mondkapjes gedragen worden op de gangen, net zoals nu al moet.



De eerste week is het nog niet verplicht om alle leerlingen weer tegelijkertijd naar de les te laten komen, maar vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open. Leerlingen moeten dan ook gewoon weer naar school komen. Wel blijven scholen ‘onderwijs op afstand’ aanbieden voor wie niet naar de les kan.

Het beste

Volgens minister Arie Slob (Onderwijs) is het belangrijk dat leerlingen elkaar weer zien: ,,Scholen hebben fantastisch werk geleverd met al het onderwijs op afstand. En dat wékenlang, ook nog naast fysieke lessen. Maar er gaat niets boven les op school. Daar leren leerlingen het beste. Dat scholieren dit schooljaar nog minimaal zes weken volledig fysiek onderwijs krijgen, maakt een groot verschil. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn.”



De middelbare scholen zijn nu gedeeltelijk open. Om te voorkomen dat het te druk wordt in de klaslokalen en op de gangen, gaan leerlingen gespreid naar school. Gemiddeld gaan scholieren nu 2,5 dag per week naar de les, de rest van de week volgen ze de les thuis via de computer. Alleen leerlingen in de eindexamenklassen mogen altijd op school zijn.



Doordat de scholen vanaf volgende week weer open mogen, kunnen scholen nog minimaal zes weken open tot de zomervakantie. In de regio zuid, waar de zomervakantie als laatste begint, is dat acht weken.

Volledig scherm Demissionair minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ChristenUnie) staat de pers te woord bij het Catshuis na afloop van het overleg tussen het demissionair kabinet en deskundigen in het Catshuis. © ANP

‘Juiste besluit’

Scholierenorganisatie LAKS is ‘ontzettend blij’ met het besluit. ,,Het kabinet heeft vandaag het juiste besluit genomen, zeker nu het OMT heeft gezegd dat dit op een verantwoorde manier kan”, aldus Nienke Luijckx, voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren.

Over de zelftesten en afstand houden tot de docenten zegt Luijckx: ,,Dat moedigen wij ook zeker aan, wij roepen onze achterban op om daar gebruik van te maken.’’

Niet blij

Veel leraren zijn echter niet blij met de versoepeling. Zij zijn bang dat de scholen een bron van besmetting worden, omdat jongeren nog niet zijn ingeënt tegen het coronavirus en de meeste leraren ook niet. Ook vrezen ze extra veel lesuitval door ziekte van personeel. Uit een peiling van CNV Onderwijs blijkt dat bijna driekwart van het onderwijspersoneel de anderhalve meter niet al vóór de zomervakantie wil loslaten.

Het kabinet is van plan voortaan elk weekeinde de koppen bij elkaar te steken om te kijken of de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld. Het aantal patiënten dat wordt opgenomen in de ziekenhuizen daalt dag na dag verder. De eerstvolgende versoepeling staat gepland op 9 juni. Dan mogen de musea, theaters en bioscopen weer open, mogen er thuis weer vier bezoekers worden ontvangen en kunnen restaurants weer beperkt klanten binnen ontvangen. Het kabinet heeft al aangegeven dat de volgende stap van het openingsplan ook eerder gezet kan worden, als het aantal besmettingen dat toelaat.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) volgt het advies, maar maakt zich wel zorgen dat er straks mogelijk docenten onbeschermd voor de klas staan in een situatie waarbij er misschien lastig afstand gehouden of slecht geventileerd kan worden. Voorzitter Tamar van Gelder zegt dat het nog ‘een hele toer’ wordt voor scholen om alles gerealiseerd te krijgen alle leerlingen te kunnen ontvangen.

Vraagt veel

De VO-raad zegt zich heel goed te realiseren dat het opnieuw aanpassen van de coronaregels veel vraagt van leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en bestuurders. De raad heeft grote waardering voor het aanpassingsvermogen. ,,Ondanks al die inspanningen is het huidige regime voor heel veel leerlingen suboptimaal, hoe goed het in de praktijk ook loopt. Daar komt bij dat we niet willen dat de vertraging die het onderwijs heeft opgelopen langer duurt dan nodig.’’

De VO-raad wijst erop dat een bepaling ten aanzien van onderwijspersoneel met een kwetsbare gezondheid of specifieke zorgen van kracht blijft. Daarin staat dat zij in overleg met hun werkgever afspraken kunnen maken over het wel, niet of in aangepaste vorm geven van fysiek onderwijs. ,,Onder alle omstandigheden blijft gelden dat niemand tot het onmogelijke is gehouden.’’

