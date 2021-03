Met z’n elven in de Peugeot op vakantie naar Marokko

Het huis had een plat dak, zoals alle huizen, met een halfhoge reling aan de dakrand. In het midden een groot vierkant ‘gat’, wat de binnenplaats was en waar ook het water kon worden opgevangen als het eens regende. In de herinnering van het kind leek het huis groter dan het hem als tiener, bij terugkeer na vijf jaar, in werkelijkheid voorkwam. Toen leek alles ook ineens veel armoediger, gewend als de kinderen inmiddels waren geraakt aan het leven in Nederland.