Met debat over de val van het kabinet begint de campagne eigenlijk, Rutte is vandaag doelwit

Over een volgend kabinet laten verschillende partijen zich al uit. Caroline van der Plas (BBB) en Geert Wilders (PVV) lieten meteen al weten niet onder Rutte in een nieuw kabinet te gaan zitten. PvdA-leider Attje Kuiken sloot zich daar zondag bij aan: ,,Nee, want Rutte is uitgeregeerd”, zei zij.

Leiders

De nieuwe verkiezingen zijn waarschijnlijk pas in november. Bij veel partijen is het nog de vraag wie de kar gaat trekken. Sigrid Kaag van D66 denkt daar nog over, net als Wopke Hoekstra. Ook is nog onduidelijk wie de tandem PvdA-GroenLinks gaat leiden. Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) hullen zich vooralsnog in stilzwijgen over hun eigen ambities en wilden ook niet speculeren over een eventuele kandidatuur van eurocommissaris Frans Timmermans, wiens naam vaak wordt genoemd. Hugo de Jonge is wel afgehaakt als kandidaat bij het CDA. Voormalig CDA’er Pieter Omtzigt neemt ook later nog een besluit.