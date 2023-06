Mei Li Vos (GroenLinks-PvdA) neemt het op tegen Eerste Kamervoorzitter Bruijn (VVD): ‘Ik heb een schoon blazoen’

GroenLinks-PvdA-senator Mei Li Vos neemt het op tegen Eerste Kamervoorzitter VVD’er Jan Anthonie Bruijn. Ze zet haar kandidatuur stevig in: ,,Ik heb een schoon blazoen in de omgang met medewerkers.” Daarmee verwijst Vos naar de recente onthullingen dat senaatsmedewerkers klaagden over wangedrag door Bruijn.

Ook zegt Vos, die de vorige periode PvdA-fractievoorzitter was in de Eerste Kamer, dat debatten onder haar leiding ‘wel op tijd klaar zijn’ en dat ze meteen wil ingrijpen als er ‘persoonlijke en anti-democratische opmerkingen’ worden gemaakt.

Kandidaten voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer konden zich tot deze vrijdag 12.00 uur melden. De veertien senatoren tellende gecombineerde GroenLinks-PvdA-fractie voelde zich aan haar stand verplicht een tegenkandidaat voor Bruijn (65) te leveren. Dat werd Mei Li Vos (53). Ze heeft drieëntwintig senatoren nodig om een meerderheid te verwerven.

‘Zonder last of ruggespraak’

Dat wordt niet gemakkelijk: haar tegenstrever Bruijn uit de VVD-fractie (10 zetels) heeft zich verzekerd van de steun van BBB, die zestien leden telt. Bruijn heeft er nog maar elf nodig. Vos telt liever niet in fracties. ,,Senatoren stemmen hier niet als fractie maar zonder of last of ruggespraak. Ik zou iedereen willen adviseren goed te luisteren naar het debat.’’

Nieuwkomer en grootste fractie BBB schuift zelf geen kandidaat naar voren, maar liet vrijdagochtend weten Bruijn te steunen. Mogelijk schatte de partij in dat een eigen kandidaat nu niet genoeg steun zou krijgen. De partij kiest dan liever voor een voorzitter van VVD-huize. Wel levert BBB een kandidaat voor het ondervoorzitterschap, een van de plaatsvervangers van de Eerste Kamervoorzitter. Door de VVD te steunen, sleept de partij vrijwel zeker het ondervoorzitterschap binnen.

‘Anti-democratische dingen roepen kan niet’

Tegenover de wat stugge Bruijn komt bij aanstaande dinsdag de meer flamboyante Mei Li Vos te staan. Ze schetst zichzelf als ‘vriendelijk maar wel kordaat’. ,,Als het onzakelijk wordt, dan grijp ik in.” Ze wijst erop dat een Reglement van Orde, dat de vergadermores regelt, er is om het te gebruiken. ,,Dat gebeurt nu te weinig, dan wordt het lelijk en dat leidt vreselijk af.. Anti-democratische dingen roepen, dat moet dus gewoon niet.’’

Vos werd vorige week verrast door het nieuws over Bruijn, die sinds 2019 senaatsvoorzitter is. Over hem werden klachten ingediend door directe medewerkers. Het ging om autoritair en onaangenaam gedrag, waaronder ‘toeblaffen’. Volgens een interne brief van een van de klagers was hij vaker ‘neerbuigend’ en dat leidde tot ‘huilbuien’ bij directe medewerkers. Bruijn heeft beloofd dat hij ‘externe begeleiding’ gaat zoeken, zo blijkt uit een interne mail waar de NOS vrijdagochtend over bericht.

‘Ik ben geen monarchist’

Vos: ,,Er zijn geen medewerkers die vinden dat ik hen onheus heb bejegend, dat kan ik met de hand op mijn hart zeggen. Als je als voorzitter iets te klagen hebt, doe je dat niet zelf, maar via de griffier.’’ Dat is de hoogste ambtenaar in de Eerste Kamer.

De voorzitter van de Eerste Kamer heeft op Prinsjesdag de taak om in de Ridderzaal de koning bij binnenkomst te begroeten met een driewerf 'Hoera!’ na ‘Leve de koning!’ Kan Vos dat wel, als republikein? ,,Ik ben geen monarchist. Maar als republikein ben ik gelukkig met het feit dat we een koninklijk huis hebben. Daar zal ik geen moeite mee hebben. Ik snap heel goed de waarde van het protocol en van rituelen in deze tijd.’’

