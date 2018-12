‘Megaproject voor een veiliger spoor loopt uit de klauwen’

De Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat kraakt in een vertrouwelijke notie, in handen van deze krant, harde noten over de geplande aanleg in Nederland van een Europees systeem voor veiliger spoor (ERTMS). Hierdoor is er straks continu contact tussen een trein, de baan waarop deze rijdt en de centrale verkeersleiding.



De geschatte rekening van dit nieuwe veiligheidssysteem - waardoor treinen veel sneller en dichter op elkaar kunnen rijden - bedraagt inmiddels 6,5 tot 7 miljard euro, exclusief btw. Vorig jaar ging de Europese Rekenkamer nog uit van zo‘n 5 miljard aan totale kosten.



En dan is het project de afgelopen jaren ook nog flink uitgekleed, constateert de commissie: in 2014 zouden er nog twintig baanvakken worden uitgerust met ERTMS, twee jaar geleden twaalf baanvakken en nu nog maar zeven. Tot overmaat van ramp is de oplevering van de eerste onderdelen jaren vertraagd tot 2026-2028.