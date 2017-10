Meerouderschap op lange baan

,,Het is vervolgens aan kabinet en Tweede Kamer om te bezien op welke wijze daaraan een vervolg moet worden gegeven'', staat in het regeerakkoord. CDA en ChristenUnie zien weinig in het mogelijk maken van meerouderschap, terwijl D66 juist voorstander is.

Het COC, dat opkomt voor de belangen van onder anderen lesbiennes, homoseksuelen en transgenders, laat in een reactie weten dat extra onderzoek over de meerouderschapsregeling niet tot vertraging mag leiden. Volgens de belangenvereniging is afgelopen maart al door een meerderheid in de Tweede Kamer afgesproken om het meerouderschap in de komende kabinetsperiode te regelen. ,,Het benoemen van nieuwe onderzoekscommissies is overbodig en onacceptabel, we gaan daar de komende tijd scherp op letten'', zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.