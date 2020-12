Meerderheid VVD-leden wil geen legale softdrugs, wel veel steun voor plan Greetje Bos

De leden van de VVD willen niet dat softdrugs zoals wiet worden gelegaliseerd. Een voorstel dat opriep om dit in het verkiezingsprogramma op te nemen, is zaterdag verworpen tijdens een onlinecongres.

Het plan was ingebracht door VVD-wethouder en voormalig officier van justitie Greetje Bos uit Breda, die daar vrijdag voor pleitte in deze krant. Ze kreeg nog bijna de helft van de ingelogde leden achter zich, maar het werd toch weggestemd. Coalitiepartner D66 wil softdrugs wel ‘de-criminaliseren’ en de wietteelt reguleren.

Ruim 1500 aangemelde VVD-leden bogen zich tot in de avond over 1005 amendementen. Op verschillende punten werd het programma van de verkiezingscommissie bijgesteld. Zo werd het plan van de partij om mensen voortaan vooraf de gelegenheid te geven zich over een wetsvoorstel uit te spreken, afgewezen. Een suggestie van het partijbestuur om dit ‘preferendum’ dan een burgerconsultatie te noemen, kreeg evenmin genoeg steun.

Een ander voorstel, over de rechtstaat, werd de afgelopen week in deelsessies al bekritiseerd en door fractievoorzitter Klaas Dijkhoff herschreven. In de conceptteksten was sprake van een inperking van de rol van de rechter. Die zou niet dan niet zomaar het kabinet kunnen dwingen meer te doen om een beleidsdoelstelling te halen.

Dat gebeurde onder meer in de Urgendazaak over de uitstoot van broeikasgassen. Dijkhoff benadrukte in de aangepaste versie het belang van de scheiding der machten en daarmee de rol van de rechter. Deze versie kreeg wel steun van de leden.

Een voorstel van het VVD-netwerk ‘klassiek liberaal’ om na de verkiezingen niet in zee te gaan met GroenLinks als coalitiepartner, haalde het niet. Aanleiding voor de wens tot uitsluiting is de plaatsing van Kauthar Bouchallikht op de GroenLinks-lijst. De indieners zijn tegen haar kandidatuur vanwege haar mogelijke banden met een extreem-islamitische organisatie en haar aanwezigheid bij een protest in 2014 waarbij Israël werd vergeleken met nazi-Duitsland.

Het voorstel werd verworpen na een oproep daartoe van premier Mark Rutte. Hij vindt het niet passend en niet verstandig als de VVD op voorhand GroenLinks zou uitsluiten, ook vanwege de situatie waarin Nederland nu verkeert.

Op het digitale congres, dat tot in de avond doorging, lichtten het partijbestuur en de verkiezingscommissie hun standpunten toe. De leden kregen één minuut de tijd om een wijzigingsvoorstel te beargumenteren. Daarna mochten voor- en tegenstanders daarop commentaar leveren en werd meteen gestemd.