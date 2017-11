Massa-aangifte Wilders nader onderzocht

Zo zal de massa-aangifte tegen Wilders nader onderzocht worden. En wil het hof dat een aantal getuigen nog gehoord wordt: onder anderen Tom Zwart (hoogleraar mensenrechten) en Afshin Ellian (hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap). Dat heeft het Hof vanochtend in de zwaarbeveiligde rechtbank bij Schiphol bepaald. Deze moeten onder andere onderzoek doen naar de uitleg van het begrip ‘ras’ in het Europees mensenrechtenverdrag. Daar is bij de eerdere rechtszaak flink over gesteggeld: de advocaten van Wilders beweerden dat er geen sprake was van rassendiscriminatie omdat de door Wilders benoemde Marokkanen geen 'ras' zijn.

Een groot aantal onderzoekswensen – zoals het nader horen van mensen die aangiften hebben gedaan- werd echter afgewezen. Volgens het hof is dat niet noodzakelijk. Het was vanochtend maar een korte sessie: het hof had amper dertig minuten nodig om op alle onderzoekswensen van de advocaten van Wilders in te gaan. De zaak wordt pas volgend jaar inhoudelijk behandeld: in mei 2018. Dan gaat het dus weer over die fundamentele vraag wat zwaarder weegt: de vrijheid van meningsuiting of het verbod op discriminatie.