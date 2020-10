Mark Rutte nog een keer premier? Meerderheid kiezers kan ermee leven

VIDEO ‘Filmpje of foto delen van ongeluk: 21.000 euro boete of de cel in’

7 oktober Omstanders die foto’s of filmpjes online zetten van slachtoffers van een ongeluk, moeten een boete van wel 21.000 euro of zelfs celstraf kunnen worden opgelegd. Daarvoor pleiten CDA, PvdA en GroenLinks in een initiatiefwetsvoorstel dat zij vandaag presenteren.