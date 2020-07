Mark Rutte kan langer nadenken of hij door wil

Premier Rutte houdt video­speech bij Srebrenica-herdenking

6 juli Minister-president Mark Rutte stuurt een videoboodschap in voor de herdenking van de val van Srebrenica, aanstaande zaterdag 25 jaar geleden. Minister Ank Bijleveld van Defensie zou een toespraak houden bij de herdenking in Bosnië en Herzegovina, maar haar reis kan vanwege coronabesmettingen in het gebied niet doorgaan.