Mariëtte Hamer wordt regeringscommissaris voor Metoo-zaken: ‘Nu een doorbraak forceren’

Volgens minister Dijkgraaf laten ‘recente incidenten in de televisie- en sportwereld’ zien dat ‘de Metoo-beweging in ons land nog altijd leeft’. ‘We moeten in iedere organisatie actief het gesprek gaan voeren om ervan bewust te zijn dat dit op iedere plek kan gebeuren.’ Volgens de D66-bewindsman moeten mensen in elke organisatie elkaar aanspreken op verkeerd gedrag en moet er gewerkt worden aan een ‘cultuurverandering waarin niemand wegkijkt’.