Marianne Thieme wil Forum voor Democratie bijsturen

Net als Forum voor Democratie en GroenLinks boekte de partij van Marianne Thieme winst bij de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week. ,,We willen alle politieke partijen aanjagen om keuzes te maken op grond van mededogen en duurzaamheid, óók Forum voor Democratie’’, zegt Thieme zondag bij het partijcongres van de Partij voor de Dieren in Bussum.

,,Forum voor Democratie is een jonge partij met niet-uitgekristalliseerde standpunten over een groot aantal onderwerpen. En de leider is er een van grote woorden, maar ook wel met een losse omgang met betrekking tot de feiten. Dat biedt mogelijkheden.’’

Thieme wijst op de nummer 2 op de lijst van de Eerste Kamer voor Forum voor Democratie: rechtsfilosoof Paul Cliteur. Forum-leider Thierry Baudet promoveerde in 2012 bij de hoogleraar. Cliteur is ook een bekend dierenrechtenactivist. Zo was hij bij eerdere verkiezingen lijstduwer voor de Partij voor de Dieren.

‘Informeren op basis van juiste feiten’

,,Zullen de standpunten van Forum voor Democratie op het gebied van dieren, natuur en milieu die van rechtsfilosoof en dierenbeschermer Paul Cliteur zijn?’’, vraagt Thieme zich af in haar speech tijdens het partijcongres. ,,Of meer die van CDA’er Henk Bleker, die ook in de omgeving van de partij is gesignaleerd?’’ Thieme zegt Forum te gaan ‘aanjagen’ en te gaan ‘informeren op basis van de juiste feiten.’

De Partij voor de Dieren kreeg bij de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week ruim 317.000 stemmen. In 2015 waren dat er nog 210.000. De partij behoudt daarmee twee zetels in de Eerste Kamer, mogelijk komt er een derde zetel bij. ,,We zijn geen plofpartij’’, zegt partijleider Thieme over de gestage groei. In de laatste twaalf jaar kreeg de Partij voor de Dieren bij achttien verkiezingen telkens meer stemmen en meer zetels.