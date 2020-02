Man die moeder zou hebben mishandeld uit cel door tekort aan psychiaters

De rechtbank in Den Haag heeft uit pure nood een verdachte vrijgelaten omdat er geen psychiatrisch rapport was opgemaakt. Door een tekort aan psychiaters liepen strafzaken al vertraging op, maar nu is een proces hierdoor ook echt mislukt.

De man werd vervolgd voor het mishandelen en bedreigen van zijn familie. Zo zou hij zijn moeder met haar hoofd tegen een muur hebben geslagen.

De man erkent dat hij psychische problemen heeft en wilde daarom ook hulp. Maar omdat er een schrijnend tekort is aan psychiaters en psychologen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), liet nader onderzoek op zich wachten.



De rechtbank in Den Haag heeft daarom nu een rechterlijk pardon uitgesproken: hij krijgt geen straf of maatregel. Zij vinden dat ze hem geen straf kunnen geven, omdat zonder rapportage niet is in te schatten in welke mate zijn misdaden hem kunnen worden aangerekend.



De rechters noemen dit evenwel ‘onacceptabel’. Normaal worden verdachten tijdens hun strafzaak onderzocht, zodat daarmee rekening wordt gehouden bij de straf. Of omdat ze dan zorg kunnen krijgen. De rechtbank had nu geen houvast.

Tekorten

Het NIFP klaagt al langer over tekorten. Er zijn simpelweg te weinig medewerkers om tijdig met rapportages over verdachten te komen. De wachttijden zijn soms maandenlang. Maar nu loopt het zo uit de hand, dat een rechtbank tot een vorm van vrijspraak is overgegaan.



Zeker in deze zaak is dat extra wrang: de verdachte was vanwege ernstige psychiatrische problemen al eens opgenomen. Bovendien gaf hij tijdens deze rechtszaak aan dat hij ‘sowieso’ bereid was ‘om mee te werken’ aan nader onderzoek. ,,Ik wil dat u het onder controle houdt voor mij’’, zei hij tegen de rechter.



Zijn advocaat en hij wilden daarom dat hij vrijwillig zou worden opgenomen in een GGZ-kliniek, maar dat bleek zonder uitspraak van een rechter niet mogelijk. Ook kon de man niet in afwachting van een rapport in een cel worden gehouden ‘om zijn bestwil’, zoals hij dat zelf zei. ,,Het gaat niet om aan een verdachte die mogelijk niet strafbaar is (om zijn bestwil) een gevangenisstraf op te leggen.”

Opheldering

De SP wil opheldering van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) ,,Dit is echt heel slecht’’, zegt Tweede Kamerlid Michiel van Nispen. ,,De overheid verzaakt hier. De beoordeling in strafzaken gebeurt nu niet snel en zorgvuldig. Dit capaciteitstekort bij psychiaters en psychologen was te voorzien, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ik wil dat de minister er alles aan gaat doen dit probleem met spoed op te lossen.”