‘Lokale bestuurders moeten de baas blijven over jeugdzorg nieuwe stijl’

Pas eind volgend jaar besluit minister De Jonge of de jeugdzorg na 2021 meer structurele financiering nodig heeft. En dat is vandaag tegen het zere been van vooral de oppositie. ,,Jongeren worden de dupe van een verkiezingsstrijd tussen ministers De Jonge en Hoekstra", aldus PVV‘er Fleur Agema.



Volgens de SP en GroenLinks moet De Jonge niet wachten tot verkiezingstijd (uiterlijk in maart 2021 is er een landelijke stembusgang) met een besluit over extra geld voor de jeugdzorg. SP-Kamerlid Maarten Hijink: ,,Je kunt een nieuw kabinet toch niet opzadelen met een enorm tekort in de financiering van de jeugdzorg omdat je zelf niet bereid bent om dat geld vrij te maken?”



Het CDA benadrukt, net als de VVD, dat er structureel geld bij moet als volgend jaar blijkt dat de jeugdzorg nog steeds in de financiële problemen zit. ,,Maar we moeten ook kijken naar de organisatie", zegt Kamerlid René Peters. ,,Kopieer de werkwijze van gemeenten die al goed samenwerken binnen de regio.” En volgens hem stroomt er ook nu in de jeugdzorg nog veel geld onnodig weg.