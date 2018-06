Locatie MH17-proces op korte termijn bekend

De Kamer sprak over het verdrag dat Nederland en Oekraïne overeen zijn gekomen, waarmee wordt geregeld dat eventuele rechtszaken in Nederland worden gevoerd. Dat dit bij de rechtbank Den Haag zal gebeuren was al bekend, maar de locatie moet nog worden vastgesteld. Bij het kiezen van een locatie moet met een aantal aspecten rekening worden gehouden. Zo moet er genoeg ruimte zijn voor nabestaanden, tolken en internationale media, en moet de beveiliging op orde zijn. Grapperhaus sloot niet uit dat het proces buiten de Haagse stadsgrenzen wordt gehouden.

Videoverbinding

Volgens Grapperhaus is dwang echter geen optie, omdat dit zogenoemde instemmingsvereiste in diverse verdragen is vastgelegd. ,,We zouden moeten afwachten of een Nederlandse rechter daarmee akkoord zou gaan'', waarschuwde Grapperhaus. ,,We willen niet dat het proces kwetsbaar wordt voor kritiek dat het geen eerlijk proces is.''