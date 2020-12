LIVE | Zwaar debat Rutte en De Jonge over sombere kerst, veel minder vaccins en gelekte memo horeca

En dan is er nog die mysterieuze gelekte memo van het ministerie van Economische Zaken, waarin voor heropening van de horeca zou worden gepleit. Dat zou het aantal besmettingen zelfs doen dalen, omdat mensen dan minder vaak dan nu het geval is thuis zouden afspreken. Geen doorgerekende analyse, aldus het ministerie en het RIVM in reactie, maar het lekken van de memo toont wel aan dat de discussie rond de horeca fel gevoerd wordt. ,,Ik ken het memo niet en de conclusie dat opening van de horeca tot minder besmettingen zou leiden, klopt ook niet, dat zal het OMT bevestigen’’, zei Rutte gisteravond over de kwestie.



De Kamer neemt echter geen genoegen met dat antwoord. Voorafgaand aan het Kamerdebat eisten PVV en GroenLinks dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) óók bij het debat aanwezig zou zijn, om tekst en uitleg te geven over de memo. Maar dat verzoek werd niet gesteund door een meerderheid. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) zal later vandaag wél ingaan op vragen over de memo. ,,De VVD laat de horeca failliet gaan’’, sneerde PVV-leider Wilders naar VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.