LIVE | Wilders: Nederland is intens corrupt land

Wilders: ,,We leven in een totale banenrepubliek. Onze rechtsstaat is failliet. Ik kan honderden voorbeelden noemen. Zoals de minister van Justitie die, nadat hij op zijn bruiloft zijn eigen coronaregels overtrad, met excuses wegkomt. Of Akwasi, die mensen in het gezicht wil trappen, maar niet wordt vervolgd. Terwijl ik in een politiek proces wordt veroordeeld.”