LIVE | Wilders: ‘Kabinet, stop met die 1.5 meter-terreur’

Het kabinet kondigde gisteravond verdere versoepelingen van de coronamaatregelen aan per 1 juli. Hoewel de VVD daar blij mee is, erkent Veldman dat er 'gestuurd wordt door in de achteruitkijkspiegel te kijken’. ,,We weten wat gehad hebben, maar we weten niet wat er komt. Laten we hopen dat ze cijfers tot 1 juli blijven zoals ze nu zijn. Dan kunnen we versoepelen. Het risico van besmettingen blijft natuurlijk bestaan.’’



Wilders is blij met de versoepelingen, maar er kan volgens hem veel meer. ,,Terug naar het oude normaal, en dat kán ook.’’ Hij wijst erop dat er relatief weinig mensen in Nederland besmet zijn. ,,We moeten niet onvoorzichtig doen, maar het is buitenproportioneel dat we bedrijven kapot laten gaan door vast te houden aan 1,5-meterterreur van dit kabinet.’’ De PVV-voorman wil dat het kabinet op zoek gaat naar oplossingen voor de getroffen sectoren en duidelijkheid schept over de regels. ,,Waarom mag je wel met vier vrienden in auto gepropt naar een terras rijden, maar vervolgens niet aan een tafel zitten? Dat is toch niet uit te leggen?’’