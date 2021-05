LIVE | Rutte onder vuur in debat formatie, maar VVD-leider denkt zichzelf opnieuw uit te kunnen vinden

PODCAST Nog net te veel coronare­gels, Rutte’s rehabilita­tie en Tjeenk Willinks laatste kunstje

3 mei In zijn eindverslag stippelde informateur Herman Tjeenk Willink een route uit voor Mark Rutte om tóch weer premier van een volgend kabinet te worden. Het is een wonderlijke wederopstanding van de VVD-leider, nota bene na een wederom netelig debat ditmaal over de vrijgegeven notulen uit de ministerraad. Ondertussen drukt het kabinet wel op de pauzeknop als het gaat om versoepelingen van de coronamaatregelen.