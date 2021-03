LIVE | Nieuwe prognose: BIJ1 toch in de Kamer, VVD naar 35 zetels

Update FvD groeit het hardst, maar Baudet hult zich in stilzwij­gen: ‘Thierry dood- en doodop’

9:02 Thierry Baudet lijkt met zijn Forum voor Democratie acht zetels te hebben vergaard. Dat is een verviervoudiging van het huidige aantal van twee. Daarmee is Forum voor Democratie een van de grote winnaars van deze verkiezingen. Toch blijkt na alle controverse rond Forum voor Democratie en racistische app'jes ook een groot deel van de aanhang afgehaakt. Baudet hult zich al sinds de stembussen zijn gesloten in stilzwijgen, volgens een partijgenoot ‘was hij dood- en doodop’.