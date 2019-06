LIVE | Minister Koolmees ‘meer dan tevreden, misschien wel beetje trots’

De bonden hebben een hoge prijs voor het akkoord gevraagd: de AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog.De pensioengerechtigde leeftijd wordt de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt die stapsgewijs naar 67 jaar in 2024, drie jaar later dan gepland. Ook na 2024 zal de AOW-leeftijd blijven stijgen, maar minder snel dan nu nog wettelijk is vastgelegd. Voor elk jaar dat Nederlanders gemiddeld langer leven, hoeven mensen straks niet een vol jaar, maar acht maanden langer door te werken. Deze toezegging is een overwinning voor de vakbonden. De maatregel kost namelijk op termijn 4 miljard euro per jaar. In november vond het kabinet zo’n ingreep nog te gortig waardoor het overleg toen klapte. Nu kiest het toch eieren voor zijn geld. Daartoe is het ook gedwongen door de nieuwe politieke werkelijkheid. Het kabinet heeft geen meerderheid meer in de Eerste Kamer en moet steun zoeken bij de linkse oppositiepartijen GroenLinks en PvdA.

Zware beroepen

Ook stemt het kabinet alsnog in met een regeling die mensen met een zwaar beroep de mogelijkheid geeft drie jaar eerder met pensioen te gaan. Nu betalen bedrijven nog een boete als ze mensen via een verkapte vut-regeling eerder laten stoppen met werken. Straks verdwijnt die boete voor salarissen tot 19 duizend euro (minimumloon). Wie meer verdient, krijgt over het meerdere wel een heffing.



In ruil daarvoor stemmen de vakbonden in met een nieuw pensioenstelsel dat minder pensioen garandeert, waardoor pensioenfondsen minder hoge buffers hoeven aan te houden. Onduidelijk is nog of daardoor dreigende pensioenkortingen in 2020 van de baan zijn. Ook staat in het akkoord dat de zogeheten doorsneepremie wordt afgeschaft, wat de weg vrijmaakt voor een persoonlijker pensioen. Daardoor moeten vooral veertiger vrezen voor een flink pensioengat als zij geen compensatie krijgen. Daarover moeten nog afspraken worden gemaakt.