LIVE | Landelijke opkomst nu op 20 procent, iets hoger dan vier jaar terug

Fo­rum-kandidaat Provincia­le Staten verspreidt an­ti-Jood­se complotthe­o­rieën

De nummer 2 op de kieslijst van Forum voor Democratie in de provincie Drenthe verspreidt antisemitische complottheorieën via social media. Hij twittert dat het communisme een Joods complot is, maakt reclame voor een antisemitisch boek over Joodse bankiers en prijst een account aan dat schrijft dat Joden kinderen verwerken in het vlees van McDonald's.