LIVE | Kamervoorzitter Bergkamp na botsing Wilders en Kamer: ‘Een collega als hoofddoek wegzetten, dan normeer ik’

LivestreamHet debat over de regeringsverklaring is ontaard in een harde botsing tussen PVV-leider Geert Wilders en onder meer de fractievoorzitters van VVD, CDA, GroenLinks, BIJ1 en Denk. Een aantal Kamerleden vroeg Kamervoorzitter Vera Bergkamp om in te grijpen. Mis niks van het debat met ons liveblog.

De partijleiders hekelen Wilders’ persoonlijke aanvallen op andere Kamerleden, omdat zij een hoofddoek dragen of familieleden hebben die actief waren voor terreurorganisatie Hofstadgroep. ,,Deze mensen zijn niet in de zaal, zij kunnen zich niet verdedigen”, probeerde Kamervoorzitter Vera Bergkamp. ,,Daarom vraag ik u dat niet te doen. Een collega als hoofddoek wegzetten, daar normeer ik.”

Maar Wilders liet zich niet corrigeren. ,,Ik mag dit gewoon zeggen!” Volgens CDA-fractieleider Pieter Heerma werken de woorden in de Kamer en op sociale media ook door in de maatschappij.

Een deel van de kritiek richtte zich ook op Kamervoorzitter Bergkamp. ,,U bent scheidsrechter, geen procesbegeleider”, zei Kamerlid Pieter Omtzigt. ,,Als een scheidsrechter bij het voetbal constant zegt: foei, u mag niet op enkels trappen, maar niet ingrijpt met gele of rode kaarten, dan verandert er niets.”

De coalitiepartijen spraken ook schande van een tweet die Wilders vorige maand verstuurde over minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. Daarin bekritiseerde hij de VVD-bewindsvrouw vanwege haar Turkse afkomst en suggereerde dat zijn beveiliging zou worden opgeheven want ‘het liefst zien ze me onder het gras verdwijnen’.

D66-fractieleider Jan Paternotte wilde excuses van Wilders. ,,In geen honderdduizend jaar”, reageerde de PVV-voorman, die vindt dat Yesilgöz haar Turkse nationaliteit had moeten inleveren.

Millimeter

De PVV’er zei op vragen van VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans dat hij Yesilgöz niet had teruggebeld omdat zij op dat moment nog een andere functie in het toenmalige demissionaire kabinet had. ,,Ik moet niks met een staatssecretaris van Klimaat.” Hij legde niet uit waarom hij dan op dat moment al wel zijn tweet verstuurde.

In zijn tweet, zo legde Wilders uit, bedoelde hij met ‘ze’ niet Yesilgöz maar de VVD. CDA-fractievoorzitter Heerma noemde dat ‘nog erger’. ,,U richt zich niet alleen op Turkije, maar suggereert dat de VVD dat u vermoord zou willen hebben. Neemt u dat terug?” Wilders zei ‘achter zijn uitspraken’ te staan. ,,Ik vertrouw de VVD voor geen cent, voor geen millimeter.”

Wel gaat Wilders deze week alsnog in gesprek met minister Yesilgöz. Eerder negeerde hij een telefoontje en appje van Yesilgöz, die hem benaderde nadat hij een harde tweet over haar nieuwe functie stuurde. ,,Ik heb weinig hoop dat het een goed gesprek wordt”, zei Wilders over de afspraak die via zijn secretaresse is gemaakt.

Respectvol

Het debat over de regeringsverklaring van Rutte IV was nog begonnen met een oproep van premier Mark Rutte om ‘scherp op de inhoud’ maar ‘respectvol in het persoonlijke’ te debatteren. Hij zei dat het kabinet wil werken aan een nieuwe politieke cultuur, maar dat het kabinet dat niet alleen kan. Hij sprak van een uitgestoken hand, naar alle fracties in de Tweede Kamer.

Het nieuwe kabinet wacht vandaag en morgen een zwaar debat. De oppositie wil - van links tot rechts - dat ouderen meeprofiteren van de stijging van het minimumloon met 7,5 procent. Normaal stijgen de uitkeringen mee, maar in de plannen is de AOW uitgezonderd, waardoor ouderen erop achteruit gaan. Maar nu de plannen aanpassen, betekent opnieuw een miljardenuitgave van het kabinet, dat toch al zoveel geld wil uitgeven.

Volledig scherm Premier Mark Rutte © ANP Vandaag is het woord aan de Kamer, morgen probeert premier Rutte namens het kabinet de Kamer gerust te stellen. En dat is nodig, want het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer.



Mis niks van het debat met ons liveblog:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.