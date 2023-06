LIVE | Kamer fel op Landbouwminister: ‘Wordt wakker minister Adema, u leeft in een droomwereld’

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas trapt af. ,,Wie in Nederland neemt een baan met de mededeling dat die apparaten moet aanschaffen voor verduurzaming, terwijl niet duidelijk is of je salaris krijgt en hoeveel?’’ vraagt zij zich hardop af. ,,Schiet mij maar lek’’, zegt ze. ,,Alsof boeren een soort gekke Henkies zijn.’’

Zij benadrukt dat supermarkten helemaal geen verplichting hebben om Nederlandse producten in te kopen, dus dat het maar de vraag is of de Nederlandse producten die aan een hogere duurzaamheidsstandaard moeten voldoen wel verkocht gaan worden. Daar kunnen volgens haar net zo goed Roemeense producten liggen.

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver uit kritiek op de vaagheid van de plannen van het kabinet in het concept-Landbouwakkoord. Het Planbureau voor de Leefomgeving merkt op dat te veel te vaag is, waardoor effecten niet eens door te rekenen zijn. Dat zou volgens de GroenLinks-leider moeten leiden tot ‘schaamrood op de kaken’. Hij wil van CDA-Kamerlid Eline Vedder weten wat het CDA wil, want dat is volgens hem ‘onnavolgbaar’. CDA- Kamerlid Vedder laat weten dat het precieze jaartal haar ‘eigenlijk niet zo interesseert’.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de doelen van het natuur- en stikstofbeleid in 2030 moeten zijn gehaald. CDA-leider Wopke Hoekstra liet zich vorig jaar al in een interview ontvallen dat dit jaartal voor zijn partij “niet heilig is”. Na de zware nederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart ging hij een stap verder door aan te kondigen dat het CDA op dat punt opnieuw wil onderhandelen.

Die heronderhandeling had voor de zomer moeten plaatsvinden, maar de CDA-leider schoof die deadline vorige week voor onbepaalde tijd op. Met name linkse partijen zijn daar gepikeerd over. Zij vinden dat het CDA daarmee ‘het land gijzelt’ en betichten de partij van sabotage. Minister Adema belooft in september te komen met een kabinetsplan, nu het Landbouwakkoord is gesneuveld.

Volgens GroenLinks-leider Klaver is de Tweede Kamer acht maanden lang ‘het bos in gestuurd’. Doordat in de tijd waarin onderhandeld werd geen vragen van de Kamer werden beantwoord. ,,U zei een broedende kip moet je niet storen en dat snap ik.’’ Hij denkt dat de minister nu niets wil delen, ‘want het plan B is er helemaal niet!’ ,,Wordt wakker minister Adema, er is geen akkoord. U leeft in een droomwereld.’’

In Nederland is volgens de GroenLinks-leider al sinds 2019 ‘vrij weinig gebeurd’. ,,Zonder stevige aanpak gaat het niet gebeuren.’’ Het sluiten van een landbouwakkoord moest de angel uit dat conflict trekken. Maar met het opstappen van de grootste landbouworganisatie LTO is het landbouwakkoord vorige week geklapt. Daarover praat de Tweede Kamer vandaag met ChristenUnie-bewindsman Piet Adema en ook minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal is erbij.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman haalt uit naar D66-Kamerlid Tjeerd de Groot: ,,Het is toch een schandaal dat één op de drie boeren onder de armoedegrens zit en dat het kabinet niet het begin van een antwoord heeft?’’ De suggestie dat er sprake is van stilstand door het klappen van het Landbouwakkoord zegt hij ‘niet te delen’. ,,Maar het gaat wel te langzaam.’’

D66'er Tjeerd de Groot en BBB-voorvrouw Caroline van der Plas hebben ook een verhitte discussie. Van der Plas bijt daarin fel van zich af en wil niet dat de suggestie gewekt wordt dat ze alleen opkomt voor de belangen van de ‘big agro’, zoals de agrarische industrie ook wel wordt genoemd. ,,Ik laat mij niet alles zeggen, door niemand!’’ zegt ze tegen de D66'er. Zij vindt het niet kunnen dat de D66'er GroenLinks ervan bericht ‘aan de leiband’ te lopen van BBB in de provincies.

Dat het niet is gelukt om de angel uit het landbouwconflict te trekken, blijkt vandaag weer. Ook nu melden boeren zich per tractor. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd om tractoren uit de stad te weren. Volg daarover alles hier in het liveblog. Mogelijk honderden boeren trekken naar de stad om aandacht te vragen voor hun standpunten. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) verhuist met tegenzin naar het Malieveld. Er zijn zeven actievoerders aangehouden. De demonstranten lopen van het het Malieveld naar de Tweede Kamer.

Pijnlijk

,,Wat een pijnlijke conclusie dat we nog steeds debatteren over hetzelfde onderwerp’’, constateert Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij legde op social media er eerder al de vinger op dat het kabinet broedde op een zuivel- en vleestaks, zo bleek uit een voetnootje bij de stukken.

Meerdere Kamerleden nemen het op voor hun collega's van wie 06-nummers online zijn gedeeld. GroenLinks-leider Klaver: ,,Je blijft van de collega’s af. Basta.’’ Kamerleden roffelen op de bankjes, om zijn oproep luister bij te zetten. CDA-Kamerlid Eline Vedder - één van de Kamerleden van wie het nummer online is gedeeld - merkt op dat zij tussen de enorme hoop boze berichtjes met hoofdletters en emoticons ook een appje kreeg met het woordje ‘sorry’. ,,Dat geeft hoop.’’

Ook al predikt het kabinet keuzevrijheid voor boeren, dat is volgens GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet niet het volledige verhaal. ,,Ik wil ook het liefst dat alles vrijwillig is, maar dat is de halve waarheid. Dit zijn geen keuzes meer, maar het gevolg van bindende internationale afspraken en uitspraken van rechters.’’ Ze vraagt zich af: ,,Als er dan een moment komt waarop je wél moet uitkopen, wat heb je dan gedaan met het vertrouwen in de politiek?’’ Volgens haar wordt het debat over het landbouwakkoord het ‘debat van de halve waarheden’.

Maximum aantal koeien

Met het niet tot stand komen van het akkoord, staat niets minister Adema meer in de weg om een maximumnorm voor het aantal koeien (en andere vee) per hectare in te stellen. Zonder akkoord met de sector wordt de vaststelling van die norm afhankelijk van het politieke steekspel in de Tweede Kamer. Aan de kant van de overheid is hier altijd rekening mee gehouden, zo meldde een bron deze week: ,,Plan B is er zeker, dan gaat het kabinet het doen. Gewoon met Adema.’’ ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis verwacht dat landbouwminister Adema snel ‘leiderschap zal tonen’.

