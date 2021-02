Live in gesprek met Lilianne Ploumen (PvdA): stel nu je vraag

video Grote meerder­heid Tweede Kamer stemt toch in met parlemen­tai­re enquête naar toeslagen­af­fai­re

16:37 Nu ook het CDA om is, stemt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vandaag in met het SP-voorstel om een parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire te houden. Daarmee zet het parlement zijn zwaarste middel in om de waarheid boven tafel te krijgen over burgers die vermorzeld worden door overheidsdiensten.