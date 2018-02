LIVE: Oppositie opent aanval op draaiende Pechtold

Zijlstra: straight, loyaal en vol bravoure

17:52 Hoe keihard de Haagse wereld kon zijn, was Halbe Zijlstra als geen ander bekend. Voor zijn ogen zag hij drie ministers en twee staatssecretarissen van zijn eigen partij vertrekken. ,,De acceptatie van wat openbare figuren kunnen doen, gaat in rap tempo naar beneden’’, zei hij twee jaar geleden in een interview. ,,De vergevingsgezindheid is gering.’’