LIVE | Hoogste opkomst in Harderwijk, D66-leider Kaag met honden naar stemlokaal

De derde en laatste dag van de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen. De afgelopen dagen was de opkomst laag, maar naar verwachting brengen de meeste mensen vandaag hun stem uit, als alle 8800 stembureaus open zijn. In totaal mogen bijna 13,6 miljoen mensen hun stem uitbrengen. In Castricum stond een aantal nachtbrakers al klaar bij het stemlokaal dat om middernacht open ging. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.