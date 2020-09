LIVE | ‘Het kabinet is de grip op het coronavirus volledig kwijt’

De toch al kritische oppositie heeft vanavond de messen extra geslepen. Niet zonder reden: het virus is sinds het laatste coronadebat begin deze maand bezig aan een flinke opmars. In totaal ligt het reproductiegetal in Nederland momenteel tegen de 1,4. Iedere besmette persoon draagt het virus daarmee over op 1,4 andere mensen. Volgens het RIVM zijn momenteel ruim 100.000 mensen besmettelijk. In de afgelopen 24 uur zijn zo’n 2250 nieuwe coronagevallen gemeld.



Bovendien is er nog altijd onvoldoende testcapaciteit beschikbaar om mensen snel te testen. Sinds maandag kunnen mensen uit de zorg en het onderwijs voorrang krijgen bij het testen, maar de daarvoor ingerichte telefoonlijn was binnen een uur al overbelast.



,,Het kabinet loopt momenteel achter de feiten aan. Ze hebben essentiële zaken niet op orde. Dat kunnen we ons niet permitte­ren’’, aldus PvdA-voorman Lodewijk Asscher. Hij eist dat het kabinet weer in crisismodus gaat, zoals bij het begin van de coronacrisis in maart.