LIVE | Haalt staatssecretaris Snel de kerst na toeslagenchaos?

Twee weken geleden wist de staatssecretaris tijdens een zeer emotioneel debat nog 90 van de 150 Kamerleden ervan te overtuigen dat hij de juiste man op de juiste plaats is om de toeslagenaffaire op te lossen. Toen kreeg een door de SP ingediende motie van wantrouwen bij lange na geen meerderheid.



Ditmaal ziet het er veel somberder voor hem uit. Opnieuw kwam hij in opspraak nadat dupeerde ouders op sociale media melding maakten dat hun dossier grotendeels zwartgelakt was. Snel trok onmiddellijk het boetekleed aan en noemde de reactie van de ouders ‘begrijpelijk’.



Opnieuw hangt Snel een motie van wantrouwen boven het hoofd, dit keer met meer steun. Ook GroenLinks en SGP lijken nu van de staatssecretaris af te willen. In dat geval houdt Snel alleen de steun over van de vier regeringspartijen, die samen de helft van de zetels bezetten.



Vertrouwelingen van Snel stellen dat hij vanmiddag vastberaden en strijdbaar het debat zal aangaan. De coalitiepartijen zullen hem naar verwachting niet laten vallen, omdat dan het gehele kabinet aan het wankelen kan slaan. Toch kan het ook anders aflopen. Snel is niet de man die tegen elke prijs in het zadel wil blijven zitten, stelt een partijgenoot: ,,Menno is geen plucheplakker.”