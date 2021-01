LIVE | D66 en GroenLinks hinten op avondklok met latere ingangstijd

D66 en GroenLinks hinten er vandaag in een Kamerdebat op dat de invoering van een avondklok een optie is, mits die later ingaat dan het kabinet wil. PVV-leider Geert Wilders verzet zich juist stevig tegen invoering van een spertijd. Mis niks van het debat met ons liveblog onderaan dit artikel.

Quote We worden thuis gevangenge­zet op bevel van Mark Rutte. Ik weet waar ik het over heb Kamerlid Geert Wilders (PVV) Volgens Wilders heeft Nederland nu al een van de strengste lockdowns van Europa. Een avondklok noemt de PVV’er ‘ongepast’ en ‘een teken van paniek en onmacht’. ,,We worden thuis gevangengezet op bevel van Mark Rutte. Ik weet waar ik het over heb”, aldus Wilders die al jaren met beveiliging moet leven.



Rob Jetten (D66) vindt een avondklok een van de meeste verstrekkende maatregelen, en geen gemakkelijke keuze. Jetten: ,,Er is reden om steeds ongeruster te zijn, gezien de cijfers. Maar is er ook reden genoeg voor invoering van een avondklok? Met die vraag worstelen wij.”



D66 wil vandaag nog van het kabinet horen of de avondklok voldoende effect heeft en vraagt naar de mogelijkheid om de spertijd ook om 22.00 uur ‘s avonds in te laten gaan. GroenLinks-leider Jesse Klaver benadrukt dat het oprekken van de ingangstijd ‘iets van verlichting’ zou kunnen brengen.

Wisselgeld

Het kabinet zou best in zijn voor ‘wisselgeld’, klinkt het afgelopen dagen in de wandelgangen. Maar belangrijk is wel de constatering van OMT dat een ingangstijd tussen 20.00 uur en 21.00 ‘s avonds het meest effectief is.

De democraten steunden in november nog een PVV-Kamermotie om helemaal geen avondklok in te voeren. Maar nu zegt Jetten: ,,Als we niet uitkijken wordt de Britse variant dominant en krijgen we een derde golf in de zorg. Daar worstelen we mee en we willen antwoorden van het kabinet op een hele reeks vragen.”

Opvallend genoeg blijven twijfelaars GroenLinks en de SP in het debat weg van de vraag of ze zullen instemmen met de invoering van een avondklok. PvdA-leider Lilianne Ploumen neemt ‘met verbazing kennis over politieke ruilhandel met aanvangstijden’. ,,Ik wil een inhoudelijke reden. Wat zijn de verwachte effecten van een avondklok? Hoe zit het met de handhaving? Ik ben niet geïnteresseerd in politieke spelletjes.”

Met pijn in het hart

Quote De avondklok is een zware en, met pijn in het hart, noodzake­lij­ke maatregel Kamerlid Hayke Veldman (VVD) De VVD ziet een avondklok als ‘een zware en, met pijn in het hart, noodzakelijke maatregel’. De liberalen, vandaag vertegenwoordigd door Kamerlid Hayke Veldman en niet door fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, snappen ook dat kabinet deze ingreep pro-actief invoert. Vooral om te zorgen dat de scholen snel weer open kunnen.



Ook Pieter Heerma (CDA) steunt de avondklok en ziet de noodzaak, al snapt hij heel goed dat mensen de maatregelen ‘als een klap’ ervaren. Hij wil dat het kabinet de burgers meer perspectief biedt, zodat mensen ‘het ergens voor doen’.



Het Outbreak Management Team (OMT) liet gisteren in het nieuwste kabinetsadvies weten dat de avondklok een afname van de besmettingen van 8 tot 13 procent kan realiseren. De voorgenomen avondklok zou mogelijk op zaterdag al ingaan en lopen van 20.30 uur tot 04.30 uur. Winkels, ook supermarkten, moeten dicht om 20.15 uur.

Volg hieronder het debat op de voet met ons liveblog:

Volledig scherm Rob Jetten (D66) in de Tweede Kamer © ANP